Türen aufgebrochen, Räume durchsucht, Schmuck geklaut: Einbrüche in Luxemburg

LUXEMBURG. In den vergangenen Stunden wurden der Police Grand-Ducale mehrere Einbrüche bzw. Einbruchsversuche gemeldet.

So zum Beispiel am Abend des 10.1.2024 in einem Mehrfamilienhaus in der Avenue Pasteur in Luxemburg-Limpertsberg, wo Täter nach ersten Informationen eine Wohnungstür aufbrachen, um ins Innere zu gelangen.

Am gleichen Abend wurde ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Rue du Stade in Schifflingen gemeldet, bei dem sich bislang unbekannte Täter über eine Terrassentür Zugang zum Inneren verschafften und dort mehrere Räume durchsuchten. Anschließend flüchteten sie u.a. mit Schmuck.

In beiden Fällen war die Spurensicherung vor Ort und Ermittlungen wurden eingeleitet. (Quelle: Police Grand-Dcuale)