Nach Insolvenzantrag: Sanierung Biebelhausener Mühle erscheint möglich – Wie es jetzt weitergehen soll

AYL-BIEBELHAUSEN. Nachdem die Geschäftsführung der Biebelhausener Mühle GmbH & Co. KG, mit rund 550 Mitarbeitern eines der größten und ältesten Unternehmen in der Region Trier, am 11. Oktober einen Antrag zur Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt hatte, zeigen sich die vorläufigen Insolvenzverwalter Jakob Joeres und Christine Frosch zu Beginn des neuen Jahres hoffnungsvoll.

„Gestern hat der vorläufige Gläubigerausschuss dem verbindlichen Übernahmeangebot des niederländischen Family Offices BOELS & Partners grundsätzlich zugestimmt“, berichtet Jakob Joeres von der Trierer Kanzlei DIESEL I SCHMITT I AMMER in seiner Funktion als vorläufiger Insolvenzverwalter der Biebelhausener Mühle.

Überwiegende Zahl der Filialen soll erhalten bleiben

Christine Frosch, Trierer Partnerin des insolvenzerfahrenen Prüfungs- und Beratungsunternehmens dhpg und vorläufige Insolvenzverwalterin der rechtlich selbständigen Bäckerei Neises GmbH, einer Beteiligung der Biebelhausener Mühle, ergänzt: „Besonders erfreulich ist, dass im Konzept von BOELS nicht nur die überwiegende Mehrzahl aller Filialen einschließlich derer der Bäckerei Neises erhalten bleiben soll. Darüber hinaus erscheint es möglich, auch die Produktion sowie die Verwaltung der Biebelhausener Mühle in großen Teilen zu erhalten.“

Warum “Boels & Partners” investieren möchte

Yvonne Boels, Vorsitzende von Boels & Partners, erläutert die eigene Motivation, sich für die Sanierung der traditionsreichen Biebelhausener Mühle zu engagieren: „Als Gründerin des Family Office BOELS & Partners begeistere ich mich für inhabergeführte Unternehmen ganz unterschiedlicher Branchen. Daher liegt unser Fokus auf solchen Investitionsmöglichkeiten, in denen wir unsere Kompetenz zur Restrukturierung von Geschäftsmodellen zum Nutzen aller Beteiligten zur Anwendung bringen können. Dies passt perfekt zum industriellen Bäckereihandwerk, welches sich von diversen Herausforderungen konfrontiert sieht, und damit auch zur Biebelhausener Mühle“. Und Yvonne Boels ergänzt: „Als langfristiger Investor stellen wir nicht nur finanzielles Kapital, sondern auch strategische Anleitung, Brancheneinblicke und ein globales Netzwerk wertvoller Verbindungen bereit. Durch die Nutzung unserer Expertise und Ressourcen unterstützen wir aktiv das Wachstum und die Entwicklung unserer Portfolio-Unternehmen, um ihr volles Potenzial zu entfalten.“

Intensive Verhandlungen in den nächsten Tagen und Wochen

Um die Sanierung der Biebelhausener Mühle nun zu einem erfolgreichen Ende zu bringen, stehen in den nächsten Tagen und Wochen intensive Verhandlungen mit unterschiedlichen Beteiligten an, deren Mitwirkung erfolgskritisch ist. Zu nennen sind hier diverse Vermieter von Filialen der Biebelhausener Mühle sowie der Bäckerei Neises, die einer Fortsetzung der Mietverhältnisse zu marktgerechten Konditionen zustimmen müssen. Daneben bedarf es einer Unterstützung auch durch die bisher engagierten Banken, um erhebliche Investitionen in das Immobilien- und Anlagevermögen, die von BOELS als langfristig orientiertem Investor geplant sind, zu finanzieren.

Das Übernahmekonzept ist darüber mit der Arbeitnehmervertretung der Biebelhausener Mühle zu besprechen. So kommt den Mitarbeitern der Biebelhausener Mühle sowie der Bäckerei Neises, für welche die Insolvenzeinleitung Ende 2023 ein großer Schock war, bei der Restrukturierung des Geschäftsbetriebs eine große Bedeutung zu.

(Pressemitteilung RA Diesel I Schmitt I Ammer)