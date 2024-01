Luxemburg: Schlagstock, Kokain und Bargeld – Police Grand-Ducale nimmt Drogendealer in Esch-Alzette hoch

ESCH-ALZETTE. Wie die Police Grand-Ducale am Mittwoch mitteilt, wurd ihr am Nachmittag des 30.12.2023 eine Auseinandersetzung vor einem Lokal in der Rue Dicks in Esch-Alzette gemeldet.

Eine Polizeistreife konnte einen der beiden Beteiligten kurze Zeit später in der Rue Simon Bolivar antreffen. Bei der Kontrolle konnten ein Schlagstock, Haschisch, eine geringe Menge Kokain und Bargeld sichergestellt werden. Da sich im Laufe der weiteren Ermittlungen der Verdacht erhärtete, dass es sich bei dem Verdächtigen um einen Drogendealer handeln könnte, wurde er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen.