Regen lässt Flüsse in Rheinland-Pfalz steigen – Das ist die Vorhersage für den Pegel Trier

MAINZ. An den Flüssen in Rheinland-Pfalz werden in Folge vorhergesagter Niederschläge steigende Wasserstände erwartet. Das teilte die Hochwasservorhersagezentrale am Landesamt für Umwelt in Mainz am Montag mit.

Am Pegel Trier werde die Meldehöhe von 600 Zentimetern wohl am Dienstagabend überschritten, hieß es. Am Pegel Koblenz werde die Meldehöhe von 500 Zentimetern vermutlich in der Nacht zum 4.1. (Donnerstag) überschritten.

Auf Grundlage der Vorhersagen werde die Hochwasserlage bis zum Wochenende andauern. Der Deutsche Wetterdienst erwarte im Zeitraum 1.1. (abends) bis 4.1. in weiten Teilen von Rheinland-Pfalz Dauerregen. (Quelle: dpa)