Hochwasserzentrale: Lage an Flüssen in RLP bessert sich – Höchststand in Trier überschritten

MAINZ. Die Lage an den Flüssen und Bächen in Rheinland-Pfalz entspannt sich nach Einschätzung der Hochwasserzentrale zusehends. «Wir haben flächendeckend höhere Wasserstände, aber alles in allem ein vergleichsweise niedriges Niveau», sagte ein Sprecher des Hochwassermeldedienstes Rheinland-Pfalz am heutigen Montag.

In den nächsten Tagen seien nach derzeitiger Vorhersage absehbar nicht solche Regenmengen zu erwarten, dass die Wasserstände noch dramatisch steigen würden.

An der Mosel in Tier hat der Pegel den Angaben zufolge in der Nacht zu Montag mit 6,14 Meter den Höchststand erreicht. Seither seien dort sinkende Werte gemessen worden.

Am Oberrhein sinken die Wasserstände bis einschließlich Worms nach Angaben der Hochwasservorhersagezentrale bereits wieder. Am Pegel Maxau sei am Sonntagmorgen der Höchststand mit 7,57 Meter erreicht worden. In Mainz wurde der Scheitel für Dienstag mit 5,80 Meter bis 6,00 Meter erwartet.

Am Mittelrhein steigen die Wasserstände zunächst noch weiter: Am Pegel Kaub wird der Vorhersage vom Montag zufolge für diesen Dienstag ein Höchststand um 6,00 Meter erwartet, am Pegel Koblenz ein Höchststand von 6,20 Meter bis 6,60 Meter. Anschließend sollen die Wasserstände auch dort bis zum Wochenende sinken.

An der Sieg und ihren Nebenflüssen dürften die Wasserstände im Laufe des Montags weiter steigen, ehe mit nachlassendem Regen von Dienstag an mit sinkenden Wasserständen zu rechnen sei.

An der Lahn stagnierten nach Angaben vom Montag die Wasserstände, nachdem sie zuvor stark gestiegen waren. Am Pegel Kalkofen lag der Wasserstand demnach am Montagvormittag knapp über 6,30 Meter mit leicht steigender Tendenz. In Diez wurde ein Wasserstand von 5,30 Meter gemessen. Auch an der Lahn wird von Dienstag an mit einem Rückgang der Wasserstände gerechnet. (Quelle: dpa)