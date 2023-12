17 Unfälle, 19 Strafanzeigen: So war das Wochenende der Polizei Idar-Oberstein

IDAR-OBERSTEIN. Ein vergleichsweise ruhiges Wochenende ist für die Polizei Idar-Oberstein zu Ende gegangen. Insgesamt wurden am vergangenen Wochenende 72 Vorgänge durch die Beamtinnen und Beamten aufgenommen und bearbeitet. So wurden 19 Strafanzeigen, 17 Verkehrsunfälle und 36 Vorgänge ohne strafrechtliche Handlung erfasst.

In dem Zeitraum vom 8.12., 18.00 Uhr, bis zum 9.12.2023, 8.30 Uhr, kam es zu einem Diebstahl aus einem Fahrzeug, welches im Parkhaus in der Nahestraße in Idar-Oberstein abgestellt war. Entwendet wurde neben Lebensmitteln und Fahrzeugzubehörteilen zudem ein unterer dreistelliger Eurobetrag. Der Gesamtschaden beläuft sich schätzungsweise auf 400 Euro.

In dem Zeitraum vom 1.12.2023 bis zum 9.12.2023 verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zur Grillhütte am Sportheim Dickesbach. Hierzu wurde der Schließmechanismus der Eingangstür aufgebrochen. Aus der Grillhütte wurde der Grillrost samt Kurbel und eine Axt wendet. Der Sachschaden beläuft sich auf einen unteren dreistelligen Eurobetrag.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise zu den beiden Taten geben können (Telefon: 06781/561-0, E-Mail: PIIdarOberstein.Wache@polizei.rlp.de). (Quelle: Polizeidirektion Trier)