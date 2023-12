Flammen schlugen aus dem Gebäude: Ein Verletzter bei Wohnungsbrand in Esch

ESCH. Wie die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Wittlich-Land mitteilt, kam es am heutigen Sonntag, 10.12.23, in der Peter-Wagner-Straße in Esch gegen 19.07 Uhr zu einem Einsatz der Feuerwehrkräfte.

Grund für den Einsatz war ein ausgedehnter Wohnungsbrand im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses.

Bei Ankunft der Feuerwehr schlugen die Flammen bereits aus dem Gebäude. Personen waren zu diesem Zeitpunkt keine mehr im Gebäude. Die Feuerwehr bekämpfte das Feuer mit zwei Trupps im Innenangriff.

Wie die Feuerwehr mitteilt, konnte das Feuer gegen 20.28 Uhr gelöscht werden. Die Feuerwehreinheiten befinden sich im Rückbau und bei Aufräumarbeiten. In der Nacht werden Kontrollen zwecks Brandnachschau durchgeführt.

Im Einsatz waren ca. 50 Feuerwehrkräfte der Feuerwehren Hetzerath, Sehlem und Esch, sowie der Rettungsdienst und die Polizei.