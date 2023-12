Mit beschädigtem Seitenspiegel in Schlangenlinien unterwegs: Suff-Fahrten in Luxemburg

LUXEMBURG. Am Nachmittag des 6.12.2023 wurde zwischen Hellingen und Frisingen ein Fahrzeug mit beschädigtem Seitenspiegel und in Schlangenlinien fahrend gemeldet. Das Auto konnte kurze Zeit später von einer Polizeistreife gestoppt werden.

Der Alkoholtest bei der Fahrerin fiel positiv aus, so dass ein provisorisches Fahrverbot ausgestellt wurde.

Am späten Mittwochabend wurde eine offensichtlich alkoholisierte Person gemeldet, die sich an einer Tankstelle in Höhe Potaschberg hinter das Steuer eines Fahrzeuges gesetzt hatte und weggefahren war. Der Fahrer konnte kurze Zeit später von einer Polizeistreife angetroffen werden. Der Alkoholtest beim Fahrer verlief positiv und es wurde ein provisorisches Fahrverbot ausgestellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)