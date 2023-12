Auch Scheibe eingeschlagen: Fahrzeug-Aufbrecher in Igel unterwegs – Hinweise gesucht!

IGEL. Wie die Polizei mitteilt, haben bislang Unbekannte in der Nacht von Donnerstag, 30. November, auf Freitag, 1. Dezember, in Igel zwei Autos aufgebrochen.

Bei einem Auto, das in der Trierer Straße geparkt war, schlugen sie die Seitenscheibe ein. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie ein Ledermäppchen. Anschließend zogen die vermutlich selben Täter weiter in die Straße “Am Deibach”, wo sie bei einem Auto aus dem Innenraum Kopfhörer mitnahmen. Die Ermittler gehen von einem Tatzusammenhang aus, unter anderem, weil sie das entwendete Ledermäppchen in der Nähe des zweiten Autos gefunden haben.

Die Kriminalpolizei Trier bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können, sich unter der Telefonnummer 0651/9779/2290 zu melden.