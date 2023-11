Jahrzehntelang ehrenamtlich aktiv: Dreyer und Eibes ehren Peter Siegmund aus Wittlich

WITTLICH. Über Jahrzehnte war er ehrenamtlich aktiv. Nun ehrte Ministerpräsidentin Malu Dreyer Peter Siegmund aus Wittlich mit der Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz. Landrat Gregor Eibes überreichte die Auszeichnungen in einer Feierstunde im Wittlicher Kreishaus. Vorgeschlagen für diese Ehrung hatte ihn Katrin Bornmüller aus Wittlich.

Landrat Eibes würdigte die Leistungen Siegmunds und dankte ihm für seinen unermüdlichen Einsatz für die Bürgerinnen und Bürger. „Was sie in vielen Jahren ehrenamtlich geleistet haben, verdient unsere Anerkennung und Hochachtung”, lobte der Landrat die Geehrten.

Seit 1985 ist er ehrenamtliches Mitglied und seit 2011 Vorsitzender des Köchevereins Mittelmosel. Seit 2004 ist er zudem Mitglied im Prüfungsausschuss der IHK Trier und seit 1975 Mitglied des Verbandes der Köche in Deutschland. Von 2010 bis 2020 war er Landesvorsitzender des Verbandes der Köche in Deutschland.

Neben seinem Engagement für die Kochkunst und die Nachwuchsförderung ist Peter Siegmund außerdem ein besonders engagierter Mann der Wittlicher Gruppe der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM). Seit 2018 ist er fest in der Gruppe, ist unersetzbar geworden und arbeitet im Hilfsgüterlager in Wittlich. Dort lädt er Hilfstransporte unter anderem für Litauen, Lettland, Kroatien bis hin in die Flüchtlingslager in Kurdistan und Irak.

Den Glückwünschen des Landrats schlossen sich die erste Beigeordnete der Stadt Wittlich Elfriede Meurer und Katrin Bornmüller für die IGFM gerne an. (Quelle: Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich)