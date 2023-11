Mickie Krause, DJ ÖTZI, Almklausi und Würzbaum – Großes Finale auf dem Hunsrücker Oktoberfest

LAUTZENHAUSEN. An diesem Wochenende findet auf dem “Hunsrücker-Oktoberfest” das GROßE FINALE an! Seit Ende November sorgten zahlreiche musikalische TOP-Acts für eine einzigartige Party-Atmosphäre und begeisterten die ausgelassen feiernden Besucherinnen und Besucher im herrlich geschmückten Festzelt!

Am diesem Wochenende, 3. und 4. November, kommt das Party-Publikum in der Region noch einmal so richtig auf ihre Kosten. Am Freitag bringt die Oktoberfestband aus Bayern – WÜRZBAUM – ordentlich Stimmung in die Festhalle! Als Highlight es Abends lässt es MICKIE KRAUSE mit seinen zahlreichen Partyhits so richtig krachen! Zum Großen Finale am Samstag wird neben WÜRZBAUM, auch “ALMKLAUSI” – der bereits im letzten Jahr die Bühne gerockt hat – und PARTY-LEGENDE DJ ÖTZI (Nachholtermin für den 21.10) für einen fulminanten Abschluss des 40. Hunsrücker Oktoberfestes sorgen!

Das Programm im Überblick:

FREITAG, 3. NOVEMBER – WÜRZBAUM und MICKIE KRAUSE

Einlass Zeit: 18:30 // Start: 19 Uhr

SAMSTAG, 4. NOVEMBER – WÜRZBAUM; ALMKLAUSI und DJ ÖTZI

Einlass Zeit: 18:30 // Start: 19 Uhr

Nachdem sich bereits im letzten Jahr die unterschiedlichen Ticketkategorien bewährt haben, setzt der Veranstalter auch in diesem Jahr wieder auf verschiedene Steh- und Sitzplatzbereiche. Auch die beliebte Gaudi-Box mit Bedienung am Tisch und der exklusive Wiesn-Club im erhöhten Bereich mit Schmankerl-Buffet werden im Jubiläumsjahr wieder angeboten. Zudem wurde die Schickeria Loge eröffnet. Diese befindet sich auf 3 Meter Höhe und ist ein geschlossener Bereich mit Wiesn-Buffet, eigener Zapfanlage und Bier inklusive.

Tickets sind ab 15,90 Euro erhältlich