Bericht: Land will weiteres Hotel in der Region als Flüchtlingsunterkunft nutzen

MAINZ. Laut einem Bericht des Trierischen Volksfreunds erwägt die rheinland-pfälzische Landesregierung derzeit, ein Hotel in dem kleinen Eifelort Stadtkyll als Flüchtlingsunterkunft zu nutzen. Die Immobilie verfügt über 100 Appartements.

Konkret soll es um das Hotel am Park in Stadtkyll, einem Ort im Kreis Vulkaneifel mit nur rund 1500 Einwohnern, gehen. Die Aufsichts- und Diestleistungsdirektion (ADD) in Trier bestätigt laut Volksfreund die Prüfung eines Hotels in Stadtkyll, will sich aber nicht definitiv dazu äußern, ob, ab wann und mit wie vielen Personen das Hotel belegt werde.

Man wolle aber „frühestmöglich den Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort“ suchen. Erst kürzlich hatte die Landesregierung das Hotel Moselpark in Bernkastel-Kues erneut als Unterkunft für 400 Flüchtlinge gemietet. Eine Woche zuvor wurden 350 im Hotel Eifelstern am Bitburger Flughafen untergebracht sowie 200 in einer Turnhalle auf dem Gelände der AfA in Hermeskeil. (Quelle: Trierischer Volksfreund)