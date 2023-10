Traditionsduell am Samstag: Ungeschlagene Gladiators reisen selbstbewusst nach Hagen!

Traditionsduell am vierten Spieltag. RÖMERSTROM Gladiators Trier gastieren bei Phoenix Hagen.

TRIER/HAGEN. Am kommenden Samstagabend, 21. Oktober um 19 Uhr, gastieren die bislang ungeschlagenen Trierer Gladiators zum vierten Saisonspiel in Hagen – ein Traditionsduell!

Am 4. Spieltag der 2. Basketball Bundesliga steht für die Gladiators Trier ein echtes Spitzenspiel früh in der Saison auf dem Programm. Die aktuellen Drittplatzierten und ungeschlagenen Gladiatoren reisen zu Phoenix Hagen, die mit zwei Siegen und einer Niederlage starteten und auf dem fünften Tabellenplatz stehen. Hagen gegen Trier ist ein echtes Traditionsduell im deutschen Basketball und verspricht auch diese Saison eine Menge Spannung und einen heißen Kampf.

In der vergangenen Saison erreichten die Feuervögel auf dem achten Tabellenplatz die Playoffs, wo man gegen den letztjährigen ProA-Champion aus Vechta in der erste Runde ausschied. Das Ticket für die Post-Season sicherte sich Hagen am letzten Spieltag, auch dank einer 40-Punkte-Gala von JJ Mann, der am Samstag im Gladiators-Trikot auf seinen ehemaligen Arbeitgeber trifft. Zum Start in die Spielzeit 2023/24 schlugen die Hagener Münster mit 92:88, Gießen mit 86:85 und mussten sich am letzten Spieltag Jena mit 81:92 geschlagen geben. Das Testspiel im Rahmen der diesjährigen Saisoneröffnung ging aus Sicht der Moselstädter mit 66:81 verloren.

Phoenix Hagen hielt einige Leistungsträger – vor allem auf den deutschen Positionen – aus der Vorsaison und verstärkte sich mit ProA-erfahrenen Akteuren. Stärkste Scorer der Feuervögel sind aktuell unter anderem Point Guard Siler Schneider (15 Punkte pro Spiel) und Naz Bohannon (13,3 PpS), die beide aus Vechta nach Hagen kamen. US-Scharfschütze Brock Mackenzie (14 PpS) und Ex-Schwenniger Devonte McCall (10 PpS) scoren ebenfalls zweistellig und komplettiere die Import-Garde von Phoenix. Die deutsche Rotation besteht aus Lennart Boner, der vergangene Saison in Düsseldorf aktiv war und Hagen unter dem Korb verstärkt. Bjarne Kraushaar, Tim Uhlemann und Kristofer Krause standen bereits letztes Jahr im Kader und übernehmen auch diese Saison wieder wichtige Rollen im System von Headcoach Chris Harris. Dazu wechselte mit Dennis Nawrocki ein erfahrener Akteur zu den Feuervögeln, der bereits in der ProA für Jena aktiv war und zuletzt für Rostock in der ersten Bundesliga spielte.

„Wir freuen uns auf eine echte Herausforderung in Hagen. Wir haben uns bereits in der Pre-Season gemessen und das Spiel zuhause verloren. Am Samstag werden wir aber zwei andere Teams sehen, die in den letzten Wochen sowohl offensiv als auch defensiv zusammengewachsen sind und auf einem höheren Level performen werden. Nach unseren bisherigen Spielen werden mit viel Selbstvertrauen in Hagen antreten und wollen die nächsten Punkte mit nach Hause nehmen. Wir freuen uns wirklich sehr auf das Spiel“, sagt Headcoach Don Beck zum anstehenden Auswärtsspiel in Hagen.