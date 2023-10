++ Trier: Arnulfstraße wegen Wasserrohrbruch ab sofort voll gesperrt – Busumleitungen! ++

TRIER. Wie die Stadtwerke in Trier mitteilen, wird nach einem Wasserrohrbruch in der Arnulfstraße in Trier-Heiligkreuz die von Montag, 16. Oktober, bis einschließlich Sonntag, 29. Oktober 2023, geplante Straßensperrung vorgezogen.

Die Straße ist ab sofort voll für den Verkehr gesperrt. Der Entstörungsdienst der Stadtwerke ist im Einsatz und arbeitet zurzeit daran, die Wasserversorgung für die umliegenden Haushalte wieder aufzubauen.

Die Busse der Linie 85 werden ebenfalls ab sofort umgeleitet. In Richtung Innenstadt führt die Umleitungsstrecke ab der Haltestelle Kyrianderstraße über die Aulstraße und Saarstraße.

In Richtung Weismark/Feyen Castelnau fahren die Busse der Linien 5 und 85 die Umleitungsstrecke in umgekehrter Reihenfolge. Die Haltestellen Straßburger Allee, Rotbachstraße, Wisportstraße, Im Hopfengarten, Bernhardstraße, Metzer Allee sowie Kaiserthermen werden für die Linie 85 aufgehoben und an die Haltestellen Kyrianderstraße und Südbahnhof verlegt.