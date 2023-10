Trier: Crash mit zwei Pkw in der Luxemburger Straße – Polizei sucht Zeugen

TRIER. Wie die Polizei Trier mitteilt, ereignete sich am Mittwoch, 11.10.23, gegen 07.40 Uhr, in der Luxemburger Straße in Trier, Ecke Gottbillstraße, ein Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Im Kreuzungsbereich kollidierte ein schwarzer Mercedes-Benz Kombi im Rahmen eines Abbiegevorgangs mit einer silberfarbenen Limousine desselben Fabrikats. Durch das Unfallgeschehen wurde eine Unfallbeteiligte leicht verletzt.

Infolge des Aufpralls gelangten diverse Betriebsstoffe auf die Fahrbahn, sodass die Straßenmeisterei ebenfalls im Einsatz war.

Die genaue Unfallursache ist derzeit unklar. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Trier, unter der Tel.: 0651-97795210, zu melden.