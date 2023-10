Auszeichnung: Bürger aus der VG Trier-Land mit Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz geehrt

TRIER-LAND. Mit der Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz zeichnet die Ministerpräsidentin Menschen aus, die sich mindestens 12 Jahre ehrenamtlich in der kommunalen, sozialen, wissenschaftlichen oder wirtschaftlichen Selbstverwaltung, in Vereinigungen mit sozialen und kulturellen Zwecken oder in vergleichbaren Bereichen engagiert haben.

Diese Ehrung wurde jetzt zwei Bürgern aus der Verbandsgemeinde Trier-Land zuteil. Robert Kohns aus Langsur-Metzdorf hat sich weit über die erwähnten 12 Jahre hinaus in den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen ehrenamtlich engagiert. Schon 1965 gehörte er zu den Gründungsmitgliedern des Sportvereins Metzdorf, in dessen Vorstand er über viele Jahre hinweg war. Darüber hinaus brachte er sich als Vorstandsmitglied und langjähriger 1. Vorsitzender in die Arbeit des Heimat- und Verkehrsvereins Sauertal seine Heimatregion ein. 1999 brachte der als Gründungsmitglied den Verein „Ferienregion Trier-Land“ mit auf den Weg. Bis heute gehört er hier dem Vorstand an. Sein Interesse an der Historie seiner Heimatregion bringt Robert Kohns seit 2014 in seinen Artikeln für den „Erfahrungsschatz“, die Seniorenzeitung der Verbandsgemeinde Trier-Land, ein. Mit dem zweiten Geehrten verbindet ihn das Engagement für die Feuerwehr, der er von 1965 bis zum Erreichen der Altersgrenze angehörte.

Jürgen Cordie trat 1978 in die Freiwillige Feuerwehr seines Heimatortes Zemmer-Rodt ein. Die Kameraden wählten ihn zum Wehrführer und von 2012 bekleidete er das Amt des Wehrleiters der Verbandsgemeinde Trier-Land. Sein Engagement erstreckte sich auch auf die Kommunalpolitik. In den Jahren von 1994 bis 2004 war er Mitglied im Verbandsgemeinderat Trier-Land und in mehreren Ausschüssen. Hinzu kommen die Mitgliedschaften im Ortsbeirat Rodt und im Ortsgemeinderat Zemmer.

Anlässlich der Verleihung der Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz in der Kreisverwaltung Trier-Saarburg betonte Landrat Stefan Metzdorf die Bedeutung des Ehrenamtes. Bürgermeister Michael Holstein dankte den Geehrten für ihren Einsatz für die Gemeinschaft. „Ohne Sie würden unsere Gemeinden viel von ihrer Attraktivität verlieren,“ so der Bürgermeister.