++ Region: Wetter ungewöhnlich warm für Jahreszeit – so werden die nächsten Tage ++

OFFENBACH. Die kommenden Tage werden in Rheinland-Pfalz und dem Saarland für die Jahreszeit ungewöhnlich warm. Am Dienstag werden bis zu 24 Grad erreicht, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Dazu scheint die Sonne in längeren Abschnitten und es bleibt trocken. Nur zeitweise ziehen einige Wolken auf.

Am Mittwoch wird es mit bis zu 26 Grad sogar noch ein Stück wärmer. Es bleibt im Tagesverlauf meist sonnig und trocken. In den Nächten kann es bewölkt werden, mit Regen ist laut Meteorologen aber kaum zu rechnen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 15 und 9 Grad. (Quelle: dpa)