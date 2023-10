Suche nach vermisstem Fünfjährigen: 12-köpfige Ermittlungsgruppe “Spielplatz” eingerichtet

SAARBRÜCKEN. Seit Montagabend, 2.10.2023, gegen 18.30 Uhr, wird der fünfjährige Mathis vermisst. Er ist bei einem Spielplatzbesuch mit seiner Familie verschwunden (lokalo.de berichtete).

Die umfangreichen Suchmaßnahmen fanden und finden sowohl in und auf der Saar als auch entlang der Saar statt. Weiterhin gab es Suchmaßnahmen im Innenstadtbereich, in Geschäften und auf im Uferbereich der Saar vertäuten Schiffen. Auch der Einzelhandel wurde dahingehend sensibilisiert, nach dem vermissten Kind Ausschau zu halten, da die Möglichkeit bestehen könnte, dass er sich unbemerkt in einem der Geschäfte aufhält.

Neben den mit starken Kräften durchgeführten Suchmaßnahmen, in die auch Feuerwehr und DLRG eingebunden sind, werden darüberhinaus kriminalpolizeiliche Ermittlungen wie Befragungen und Sichtung von Videoaufzeichnungen durchgeführt. Hierfür wurde eine 12-köpfige Ermittlungsgruppe (EG) “Spielplatz” eingerichtet. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen geht die Polizei bis dato davon aus, dass sich der fünfjährige Mathis in einem unbeobachteten Moment von dem Spielplatz eigenständig entfernt hat.

Die Polizei bittet Personen, die sich am Montagabend zwischen 18.20 Uhr und 18.50 Uhr im Bereich des Spielplatzes Tbilisser Platz in Saarbrücken oder dem angrenzenden Nahbereich aufgehalten und Video- oder Fotoaufnahmen gefertigt haben, sich unter der Telefonnummer 0681/962-9191 mit ihr in Verbindung zu setzen. (Quelle: Landespolizeipräsidium Saarland)