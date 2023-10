Luxemburg: Police Grand-Ducale nimmt Drogenhändler bei Personenkontrolle fest

LUXEMBURG/STADT. Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, stellte sie bei einer Kontrolle mehrerer Personen am Montagabend in der rue de Bonnevoie in Luxemburg bei einem Mann einen starken Cannabisgeruch fest.

Infolge des dringenden Verdachts, dass dieser im Besitz von Betäubungsmitteln sei, wurde eine Körperdurchsuchung durchgeführt, bei der 3 Päckchen Haschisch, ein Kokainplomben, mehrere Messer, eine Waage, Bargeld und Mobiltelefone sichergestellt und anschließend beschlagnahmt wurden.

Der Tatverdächtige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen und am Dienstag dem Untersuchungsrichter vorgeführt. Gegen den Mann wurde ein Haftbefehl vom Untersuchungsrichter erlassen, woraufhin der Festgenommene zur Untersuchungshaft an die Strafvollzugsanstalt in Sanem übermittelt wurde.