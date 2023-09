Veränderte Sicherheitslage: Land plant weitere Cybersicherheitsübungen

MAINZ. Die rheinland-pfälzische Landesregierung will weitere Übungen für den Schutz der öffentlichen Verwaltung vor Cyberangriffen durchführen. Die vergangenen Jahre hätten gezeigt, dass Bedrohungen aus dem Cyberraum auch für die Verwaltung immer weiter zunehmen, erklärte Digitalisierungsminister Alexander Schweitzer (SPD) am Freitag bei der Jubiläumsveranstaltung des Landesbetriebs Daten und Information (LDI) in Mainz.

Die Cybersicherheit der Landesverwaltung müsse kontinuierlich gestärkt werden. Auch aufgrund der veränderten Sicherheitslage durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine hatte es Ende August eine landesweite Cybersicherheitsübung der rheinland-pfälzischen Landesverwaltung gegeben. An der Simulation des Cyberangriffs hatten neben dem LDI auch der Krisenstab der Landesregierung und alle Ressorts der Landesverwaltung mit ihren IT- oder IT-Sicherheitsexperten teilgenommen.

Der Landesbetrieb ist seit 20 Jahren der zentrale IT-Dienstleister des Landes. Er betreibt die digitale Infrastruktur für die Landesverwaltungen. In seinen Rechenzentren betreut der LDI unter anderem die IT-Systeme der Polizei, der Justiz und der Finanzverwaltung des Landes. Aufgrund der wachsenden Cyber-Bedrohung kommt ihm eine zentrale Rolle beim Schutz der Daten der Bürgerinnen und Bürger in Rheinland-Pfalz zu. (Quelle: dpa)