Startschuss der Saison 2023/24: Trierer Gladiators empfangen Giants Düsseldorf in der Arena

Am Sonntag (Tip-Off 17:00 Uhr) steht das erste Heimspiel der Trierer Profibasketballer an. Einige Aktionen im Rahmen des Auftaktspiels sind geplant. Vor Spielbeginn findet eine Scheckübergabe für den Trierer Basketballnachwuchs durch Ministerpräsidentin Malu Dreyer statt.

TRIER. Es geht endlich wieder los. Am Sonntag, den 01.10.2023, starten die Trierer Gladiators mit einem Heimspiel gegen die ART Giants Düsseldorf in die ProA-Saison 2023/24.

Zum Auftakt in die neue Spielzeit der BARMER 2. Basketball Bundesliga erwarten die Fans in der modernisierten SWT Arena nicht nur der erste Pflichtspielauftritt des neuformierten Gladiators-Kaders, sondern auch eine Vielzahl an besonderen Aktionen zum ersten Spieltag.

Da über 4.000 Zuschauer zum Saisonauftakt erwartet werden, öffnet die SWT Arena bereits um 15:00 Uhr, also zwei Stunden vor Tip-Off, ihre Türen. Beim großen Halfcourt-Shot Gewinnspiel von Spieltags-Presenter save IT first bekommt ein ausgewählter Fan die Möglichkeit, mit einem Treffer von der Mittellinie einen Neuwagen der HEISTERGRUPPE zu gewinnen. Darüber hinaus wird erstmalig die neue Gladiators Hymne von Franco Piccolini & Luigi Ferrari live in der Arena performt. Kurz vor Spielbeginn wird Ministerpräsidentin Malu Dreyer einen gemeinsamen Scheck der Stadtwerke Trier, Sparkasse Trier und Lotto Rheinland-Pfalz für die Basketball Nachwuchsförderung an den Gladiators Trier e.V. überreichen.

Mit den ART Giants Düsseldorf reist ein ambitioniertes Team an die Mosel. In der vergangenen Saison als Aufsteiger in die ProA gestartet, sicherten sich die Rheinländer auf dem 16. Platz den Klassenerhalt. Für die neue Spielzeit verstärkten sich die Düsseldorfer mit einigen ProA-erfahrenen Spielern wie beispielsweise Paul Giese (vormals Kirchheim), Daniel Norl (Bremerhaven) und Raiquan Clark (Schwenningen). Letzterer machte in seiner Zeit im Schwarzwald als einer der stärksten Scorer der Liga auf sich aufmerksam. Auch der schwedische Neuzugang Craig Lecesne konnte in der Saisonvorbereitung als Leistungsträger auf sich aufmerksam machen. Mit CJ Anderson und Alexander Möller blieben darüber hinaus zwei wichtige Rotationsspieler aus der vergangenen Saison erhalten.

„Das Spiel gegen Düsseldorf wird eine Herausforderung. Sie haben ein sehr athletisches Team, vor allem auf den Flügelpositionen sind sie stark besetzt. Im Gegensatz zu Düsseldorf trainieren wir noch nicht so lange mit dem vollständigen Kader und hatten zuletzt etwas mit Verletzungen zu kämpfen. Nichtsdestotrotz sind wir vor unserem ersten Heimspiel sehr selbstbewusst, wissen was wir können und werden am Sonntag ein gutes Spiel abliefern. Wir wollen die Punkte unbedingt bei uns behalten“, sagt Headcoach Don Beck mit Blick auf sein Pflichtspieldebüt bei den Gladiators Trier.