„Lese-Alarm“ der Stadtbibliothek Konz mit neuen Rekorden

KONZ. Die Stadtbibliothek Konz hat mit dem Lese- und Vorlesesommer 2023 ihren eigenen Teilnehmer-Rekord vom vergangenen Jahr übertroffen.

Rund 640 Kinder haben am „Lesesommer“ teilgenommen. Und auch die neue Aktion „Vorlesesommer“ hat einen sehr erfolgreichen Start in Konz gefeiert: Mehr als 260 Kinder haben von ihren Eltern, Großeltern oder Geschwistern Geschichten vorgelesen bekommen.

900 Kinder lesen mehr als 8200 Bücher

Zusammen genau 900 Kinder haben also die Stadtbibliothek Konz „gestürmt“ und gemeinsam mehr als 8200 Bücher gelesen.

Für diejenigen, die mindestens drei Bücher gelesen oder vorgelesen bekommen haben, gab bzw. gibt es eine Belohnung. Die Vorlesesommer-Kinder erhielten bereits eine Urkunde und eine Kugel Eis. Die Lesesommer-Kinder können ab jetzt ihre Urkunde und einen Preis zu den Öffnungszeiten in der Stadtbibliothek abholen.

Teil der Aktion ist auch eine landesweite Verlosung. Die dazugehörigen Bewertungs- und Clubkarten wurden eingesendet; die Gewinner werden nach der Ziehung am 13. Oktober 2023 benachrichtigt.

Bürgermeister Joachim Weber bedankt sich für die Stadt Konz noch einmal bei den Sponsoren für die Geld- und Sachspenden: bei der Stiftung „Zukunft in Trier-Saarburg“, der Volksbank Trier, der Sparkasse Trier, dem Lions Club Saarburg, der Firma Elenz in Konz, bei der Buchhandlung Kolibri in Konz, bei „Bücher Volk“ in Saarburg und „Der kleine Buchfink“ in Trier. Danke auch an die Schulen und Kitas für die Unterstützung bei der Bewerbung der Aktionen.

Der Lese- und Vorlesesommer Rheinland-Pfalz 2023 fand vom 10. Juli bis 10. September für die Altersgruppe 6 – 16 statt, mit dem Ziel, Kinder und Jugendliche auch außerhalb der Schule für das Lesen zu begeistern und zu motivieren.