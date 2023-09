Trier: Baudezernent begeistert von Veranstaltung auf Rindertanzparkplatz – Kritik von Beobachtern

TRIER. „Wenn wir Parkplätze umwandeln, bedeutet das nicht, dass wir den Autoverkehr benachteiligen. Es gibt einfach einen Nachholbedarf für den Umweltverbund, dem ich nachkommen will”, begrüßte der von der “alternativen Nutzung” des Trierer Rindertanzplatzes begeisterte, Verkehrsdezernent der Stadt Trier, Dr. Thilo Becker, über 50 Gäste auf eben diesem am vergangenen Mittwochabend, 20. September.

Unter der Überschrift “Um-Parken Mehr Grün – den öffentlichen Raum klimagerechter gestalten”, fielen in der vergangenen Wochen 48 Pkw-Stellplätze anlässlich der “Zukunfstkonferenz” der Lokalen Agenda 21 weg. Zahlreiche Veranstaltungen wurden angeboten – das Motto: „Ciao Parkplatz, Hallo Rindertanzpark!“. Statt langen Autoreihen gab es diverse Sitzgelegenheiten, einen grüner Teppich, ein großes Schachbrett und jede Menge Fahrräder auf dem Parkplatz an der Rindertanzstraße.

Reaktionen der Bürger unterschiedlich

Das der bei vielen Besuchern der Stadt Trier beliebte Parkplatz für die Veranstaltung gesperrt wurde, erhielt in den Social-Media nicht nur positive Resonanz. “Trotz vieler Programmpunkte fanden sich an allen Tagen nur wenige Personen ein, die meisten davon waren an der Veranstaltung beteiligt“, beschreibt ein in der Glockenstraße ansässiger Unternehmer die Szenerie der vergangenen Woche aus seiner Sicht.

Diesen Eindruck schienen gleich mehrere Beobachter zu haben. “Ich bin an den vergangenen beiden Tagen jeweils hier entlang gelaufen. Außer einer Handvoll Personen, die Mittags auf den Holzbänken saßen, habe ich nicht viel gesehen. Vielleicht waren die Veranstaltungen am Abend ja besser besucht”, beschreibt uns ein in der Innenstadt wohnhafter Leser seinen Eindruck.

„Ciao Parkplatz, Hallo Rindertanzpark!“

“Viel Ideologie trifft auf und wenig Interesse der Bürgerinnen und Bürger. Mich persönlich stört besonders, dass entsprechende Meinungen und Ideen zur “klimagerechten” Umgestaltung etc. meist aus einer angeblichen Mehrheitsposition argumentiert werden. Das von mir wahrgenommene Interesse hier an diesem Platz bestätigt mich in meinem Eindruck: Die vermeintlichen radikalen Forderungen und Ideen sind nicht die der Mehrheit, sondern einer kleinen Gruppe“, so ein Passant vor Ort auf lokalo.de Nachfrage.

Eine weitere Passantin: “Ich finde es wichtig und notwendig, dass über Alternativen zum aktuellen “Status Quo” informiert, darüber nachgedacht und letztlich auch gehandelt wird.” Eine lebenswerte Innenstadt sei mit noch mehr Autos nicht umsetzbar, so die junge Frau.

Das Thema Auto beschäftigte auch den Unternehmer aus der Simeonstraße. “Mein Eindruck, es ging diesen Leuten lediglich um eines, Autos raus aus der Stadt! Auf meine Frage hin, ob jemand auch Unternehmer wäre, vielleicht sogar Besitzer eines Ladengeschäftes in der City, mit all seinen Schwierigkeiten wie konkurrierender Internethandel, Inflation, wirtschaftlichen Rezession, wurde dies verneint. Auch mit meinem Einwand, dass bezahlbare Parkplätze essenziell für eine schöne City, mit all seinen Geschäften und Gastronomien, für sichere Arbeitsplätze, steuerliche Einnahmen für die Stadt, kurzum für viele Faktoren sind, stieß ich auf Ablehnung. Diese Diskussion war dermaßen ideologisch geführt, dass ich diese dann abbrechen musste…”, schreibt dieser abschließend in den Social Media.