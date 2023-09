Sirenenausbau in Trier geht weiter: Funktionstests am Freitag in Trier-Nord

TRIER. Um vor besonderen Gefahren warnen zu können, hat die Stadt Trier mit dem Aufbau eines modernen Sirenenwarnsystems begonnen.

Dazu werden im gesamten Stadtgebiet elektronische Sirenen installiert. Diese können sowohl Signaltöne als auch Sprachdurchsagen aussenden. Die ersten Sirenen gingen im November 2022 in Trier-Ehrang in Betrieb und wurden bereits mehrfach getestet. Nun wurden sechs weitere Sirenen in Trier-Nord installiert. Sie stehen an folgenden Standorten:

Energie- und Technikpark, Am Grüneberg

SWT Arena am Fort Worth Platz

Grundschule Martin in der Peter Friedhofen-Straße

Karl-Berg Musikschule in der Paulinstraße

Umspannwerk, Keltenweg

Nordbad Trier, Zurmaiener Straße.

An diesem und dem nächsten Freitag gibt es kurze Funktionstests, die im Umfeld der Sirenen zu hören sein werden. Die Sirenen werden dazu zeitversetzt etwa vier Sekunden einen anschwellenden und vier Sekunden einen abschwellenden Ton aussenden. Wichtig: Es besteht keine Gefahr!

Die ersten Tests erfolgen an diesem Freitag, 29. September, von 8.30 Uhr bis 10.30 Uhr an den Standorten ETP, Arena und Grundschule Martin.

Die zweite Testreihe erfolgt am Freitag, 6. Oktober, von 14 bis 16 Uhr an den Standorten Karl-Berg-Musikschule, Umspannwerk Keltenweg und Nordbad Trier.

In Betrieb gehen die Sirenen erst zu einem späteren Zeitpunkt, wenn die Verbindung zur Leitstelle bei der Berufsfeuerwehr hergestellt ist. Weitere Tests werden im Vorfeld angekündigt.

Weitere Informationen zum Sirenenausbau, auch mehrsprachig, bietet die Stadt Trier unter www.trier.de/warnung an.