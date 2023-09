Gesundheitspark Mehring/Pölich ist Publikumsliebling des Moselhelden-Wettbewerbs 2023

WITTLICH. Der Publikumsliebling des diesjährigen #moselhelden-Wettbewerbs der Regionalinitiative „Faszination Mosel“ steht fest: Unter den 46 eingereichten Bewerbungen gewann mit 12,73 Prozent der insgesamt 5.591 abgegebenen Stimmen das Projekt „Gesundheitspark – Finnenbahn Mehring/Pölich“.

Der Gesundheitspark Mehring/Pölich wurde 2005 mit dem Bau der Finnenbahn errichtet. Die Finnenbahn wurde mit zehn Fitnessstationen ergänzt, an denen alle Körperteile trainiert werden können. Sie liegen in der Mitte der Rundstrecke und aufgrund der Überschaubarkeit der Anlage kann jeder unbedenklich an den Geräten trainieren.

Die Stationsbilder bieten eine Übersicht über Übungsformen für Anfänger, Fortgeschrittene und Leistungssportler. Daneben gibt es eine Gesundheitstreppe mit 102 Stufen und eine Sprintbahn (im Wiederaufbau), die ebenfalls zum Trainieren genutzt werden können. Die Anlage wird nicht nur von Sportlern benutzt, sondern auch gerne von Wanderern und Spaziergängern. Der Gesundheitspark Mehring/Pölich ist jederzeit frei und kostenlos für alle Altersklassen zugänglich und wird instand gehalten von ehrenamtlichen Helfern.

Gerd Madert aus Mehring hat die Bewerbung angestoßen. Fast täglich arbeiten er und zahlreiche Menschen im Team seit fast zwei Jahrzehnten ehrenamtlich für das Projekt. Mithilfe des Preisgeldes in Höhe von 1.000 Euro von Westenergie können weitere Spiel- und Sportgeräte oder Geräte zur Instandhaltung der Fläche angeschafft werden.

Die weiteren sechs Preisträger werden am 28. September 2023 von einer Fachjury ausgewählt, die ebenfalls mit einem Preisgeld in Höhe von jeweils 1.000 Euro gold-prämiert werden, das vom Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz bereitgestellt wird. Die Preisverleihung aller Sieger findet im Rahmen des 14. Mosel-Kongresses am Mittwoch, 8. November 2023, ab 17.00 Uhr in der Weinbrunnenhalle Kröver Nacktarsch in Kröv statt.

Das Projekt ist gefördert durch das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raums. (Quelle: Regionalinitiative “Faszination Mosel”)