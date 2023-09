Wilde Verfolgungsjagd im Saarland: Frontalkollision mit Streifenwagen – zwei Polizisten verletzt

MERZIG/SAARLOUIS. Von Seiten einer Streifenwagenbesatzung der Bundespolizeiinspektion Saarbrücken sollte am Montagabend, gegen 19.45 Uhr, nach Grenzübertritt ein französischer Citroen C4 im Bereich des Rastplatzes Weiler der BAB 8 einer grenzpolizeilichen Kontrolle unterzogen werden.

Der 30-jährige, aus Frankreich stammende Fahrzeugführer flüchtete mit hoher Geschwindigkeit über die BAB 8 in Fahrtrichtung Saarbrücken, wobei es zu mehrfachen Verkehrsgefährdungen kam. Im Bereich einer Baustelle an der Anschlussstelle Ensdorf der BAB 620 überfuhr er mehrere Warnbaken und beschädigte sich hierbei einen Reifen. Trotz des defekten Reifens flüchtete er über die B51 und die B405 weiter mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Saarlouis, wo er in der Holtzendorffer Straße entgegen der Fahrtrichtung sein Fahrzeug in Richtung Innenstadt bewegte. Mehrere Fahrzeugführer mussten dem Flüchtenden ausweichen, um eine Kollision zu verhindern.

Letztendlich führte der Flüchtende im Gaswerkweg sein Fahrzeug entgegen der Fahrtrichtung auf einen ihm entgegenkommenden Funkstreifenwagen der PI Saarlouis zu. Um seine Flucht fortsetzen zu können, führte er sein Fahrzeug auf den Bürgersteig, wobei sich dort eine erhebliche Anzahl an Passaten aufhielt. Um eine mögliche bevorstehende Kollision zwischen den Passanten und dem Flüchtenden zu verhindern, wurde der Funkstreifenwagen hinter den Passanten ebenfalls auf den Bürgersteig geführt, wo es dann zum frontalen Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen kam.

Durch den Zusammenstoß wurden zwei Polizeibeamte der PI Saarlouis verletzt, wobei ein Beamter stationär im Krankenhaus aufgenommen werden musste. Beide Polizeibeamte waren nicht mehr dienstfähig. Der Fahrzeugführer sowie sein Beifahrer konnten noch vor Ort vorläufig festgenommen werden.

Der Beifahrer wurde nach den polizeilich notwendigen Maßnahmen entlassen, über die Stellung eines Haftantrages gegen den Fahrzeugführer wird von Seiten der Staatsanwaltschaft am Dienstagmorgen entschieden. Solange verbleibt der Fahrzeugführer in der Gewahrsamszelle der PI Saarlouis. Bei einer Durchsuchung des Fluchtfahrzeuges konnte im Kofferraum eine betäubungsmittelverdächtige Substanz aufgefunden werden.

Gegen den Fahrzeugführer wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet sowie eine Blutentnahme durchgeführt. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Aus Neutralitätsgründen wurde der Verkehrsunfall von Polizeibeamten der PI Völklingen aufgenommen. Die Polizei bittet darum, dass sich Zeugen bei der PI Saarlouis (Telefon: 06831 9010) melden, die durch das Fahrverhalten des Flüchtenden gefährdet wurden. (Quelle: Polizeiinspektion Saarlouis)