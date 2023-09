Fahrradfahrer kracht in Pkw: 82-Jähriger schwerstverletzt

ALTENGLAN. Am heutigen Montagnachmittag ereignete sich gegen 15.00 Uhr in der Bahnhofstraße in Altenglan ein schwerer Verkehrsunfall.

Eine 67-Jährige Fahrzeugführerin befuhr die Bahnhofstraße in Richtung Mühlbach. Der 82-Jährige Fahrradfahrer wollte vermutlich aus der Straße Am Köpfchen in Richtung Mühlbach auf die Bahnhofstraße einbiegen.

Hierbei kam es im Einmündungsbereich zur Kollision mit der Fahrzeugführerin. Der Fahrradfahrer wurde hierbei schwerstverletzt, aber nach ersten Informationen nicht lebensgefährlich.

Durch einen Rettungshubschrauber wurde er in ein Krankenhaus verbracht. Die 67-Jährige trug keine Verletzungen davon. Zur Rekonstruktion des genauen Unfallhergangs und der -ursache wurde ein Gutachter hinzugezogen.

Die Schadenshöhe wird zurzeit auf 6000 Euro beziffert. Zum Gesundheitszustand des Fahrradfahrers können derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden. Beide Fahrzeuge wurden nach der Unfallaufnahme abgeschleppt. Die Strecke musste sporadisch bis ca. 18.00 Uhr zur Unfallaufnahme voll gesperrt werden.