Motorrad-Unfälle in Luxemburg: Biker bei Crash an Kreuzung schwer verletzt

LUXEMBURG. Die Police Grand-Ducale meldet für Samstag, den 23.9., drei Motorradunfälle an verschiedenen Orten im Großherzogtum, wobei eine Person schwer verletzt wurde.

Um kurz vor 12.00 Uhr stürzte ein Motorradfahrer auf dem CR118 in Scheidgen. Er erlitt eine Armverletzung und wurde nach der Erstversorgung vor Ort zu weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbacht. Unfallprotokoll wurde aufgenommen.

Gegen 13.00 Uhr kam es in der route de Marnach in Clervaux zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Motorrad. Der Motorradfahrer fuhr an der Kreuzung N18/CR325 an, wobei es zu einer Kollision mit einem Auto kam, welches aus Richtung Clervaux heranfuhr. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt und wurde nach der Erstvesorgung vor Ort zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbacht. Unfallprotokoll wurde aufgenommen.

Gegen 17.00 Uhr verlor ein Motorradfahrer auf der Strecke Derenbach-Eschweiler in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Motorrad, geriet links in den Sommerweg und kam zu Fall. Er wurde zur Kontrolle ins Krankenhaus verbracht. (Quelle: Police Grand-Ducale)