Zwei Männer bei Frontalcrash in PKWs eingeklemmt: 30-Jähriger lebensbedrohlich verletzt

KOBLENZ/RHENS. Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos bei Koblenz ist ein 30 Jahre alter Mann lebensbedrohlich verletzt worden. Ein 22-Jähriger erlitt bei der Kollision am Samstagabend schwere Verletzungen, wie die Polizei in Koblenz am Sonntag mitteilte.

Beide Autofahrer wurden in ihren Autos eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit, hieß es. Der 22-Jährige war den Angaben zufolge unvermittelt in die Gegenspur geraten und dort mit dem entgegenkommenden Auto kollidiert. Gegen den 22-Jährigen wurde ein Strafverfahren eröffnet, ihm sei zudem eine Blutprobe entnommen worden. (Quele: dpa)