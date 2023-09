++ Trier: Im Palastgarten niedergeschlagen und ausgeraubt – 19-Jähriger festgenommen ++

TRIER. Nachdem ein Mann am 4. September im Trierer Palastgarten niedergeschlagen und ausgeraubt wurde, hat die Trierer Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen.

Demnach ergab sich aufgrund der bisherigem Ermittlungen der dringende Tatverdacht gegen den 19-Jährigen, der am Donnerstag, dem 14. September, im Rahmen einer Polizeikontrolle festgenommen werden konnte. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier wurde dieser am Freitag, dem 15. September, dem Ermittlungsrichter vorgeführt und befindet sich seither in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zu den beiden weiteren Tatverdächtigen dauern weiterhin an, teilt die Polizei mit.

Die Polizei sucht weiterhin Zeugen, die Hinweise hinsichtlich der zwei weiteren Tatverdächtigen geben können oder den Vorfall am Tattag beobachtet haben.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Trier unter der Telefonnummer 0651 / 9779 – 2290 entgegen.