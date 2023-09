Luxemburg: Mit Messern und Machete – Auseinandersetzung zwischen 30 Personen

LUXEMBURG. Am heutigen Sonntag, den 17.9.2023, kam es in der rue du Fort Neipperg in Luxemburg-Stadt um 1.00 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen 30 Personen.

Im Rahmen der Auseinandersetzung gingen drei Hauptschläger aufeinander los. Während zwei der Männer Messer zogen, diese jedoch nicht einsetzten, verletzte ein dritter beim Einsetzen einer Machete eine Person an der Hand. Durch ein schnelles Einschreiten der Police Grand-Ducale konnten sämtliche Hauptverdächtigen ausgemacht werden. Sie wurden alle protokolliert und die Waffen wurden beschlagnahmt. (Quelle: Police Grand-Ducle)