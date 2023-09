PKW fährt 12-Jährige an Fußgängerüberweg an – Fahrerin haut einfach ab

GROßROSSELN. Am gestrigen Samstag kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem französischen PKW und einem 12-jährigen Mädchen im Bereich eines Fußgängerüberwegs in der Ludweilerstraße in Großrosseln. Der unfallbeteiligte PKW entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Örtlichkeit.

Im Zuge der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme konnte folgender Unfallhergang eruiert werden: Der PKW mit französischen Kennzeichen befuhr die Ludweiler Straße aus Richtung Ludweiler kommend in Fahrtrichtung Frankreich. Die Fußgängerin stand am Fußgängerüberweg um die Straße zu überqueren. Die Fahrerin des PKWs sah das Mädchen und hielt ihr Fahrzeug bis zum Stillstand vor dem Fußgängerüberweg an. Das Mädchen überquerte in Folge dessen die Fahrbahn. Zeitgleich setzte die Fahrzeugführerin ihre Fahrt fort und kollidierte in der Folge mit ihrem Frontstoßfänger mit dem Mädchen.

Anschließend entfernte sie sich, ohne die erforderlichen Feststellungen zu ihrer Person, ihrem Fahrzeug und der Art ihrer Beteiligung zu machen, in Richtung Frankreich von der Örtlichkeit. Das Mädchen wurde durch die Kollision leicht verletzt.

Zeugen vor Ort schilderten, dass es sich um eine Fahrerin (blonde Haare, circa 40 Jahre alt) gehandelt habe, welche nach dem Verkehrsunfall kurzzeitig die Fahrertür geöffnet, jedoch nach wenigen Sekunden erneut geschlossen und weitergefahren sei. Bei dem PKW habe es sich um ein großes, graues Fahrzeug mit französischen Kennzeichen gehandelt.

Weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Völklingen unter der Telefonnummer 06898/202-0 zu melden. (Quelle: Polizeiinspektion Völklingen)