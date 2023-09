Großeinsatz mit Kripo und Hundestaffel: Police Grand-Ducale geht gegen Einbruchskriminalität vor

LUXEMBURG. Im Rahmen einer mehrstündigen Polizeiaktion mit Fokus auf der Bekämpfung der Einbruchskriminalität in Kellern und Garagen in Luxemburg-Stadt führte die Police Grand-Ducale am Morgen des 14.9.2023 an mehreren Orten in Luxemburg-Bonneweg und Luxemburg-Grund gezielte Überprüfungen durch.

Insgesamt wurden dabei elf Personen kontrolliert. Neun davon wurden zur weiteren Identitätsüberprüfung sowie diesbezüglicher Amtshandlungen mit zur Dienststelle genommen.

An der Kontrolle waren insgesamt 24 Polizeibeamte verschiedener Dienststellen sowie der Kriminalpolizei und der Hundestaffel der Polizei beteiligt. (Quelle: Police Grand-Ducale)