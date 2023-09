LUXEMBURG-HOLLERICH. Am 12.9.2023 kam es gegen 22.00 Uhr zu einem Überfall auf eine Person in Luxemburg-Hollerich. Ersten Angaben zufolge befand sich der Geschädigte in der Rue de Hollerich, als ihm von drei bislang unbekannten Tätern sein Mobiltelefon und Bargeld gewaltsam entwendet wurden.

Dabei wurde er leicht verletzt. Ermittlungen wurde eingeleitet und Klage entgegengenommen. (Quelle: Police Grand-Ducale)