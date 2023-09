Mehrwöchige, intensive Ermittlungen: Police Grand-Ducale nimmt vier Einbrecher fest

INGELDORF. Nach mehrwöchiger, intensiver Ermittlungsarbeit konnten am Morgen des 4.9.2023 vier mutmaßliche Verantwortliche für einen Einbruch in ein Restaurant in der route d’Ettelbruck in Ingeldorf gestellt werden.

Die Täter hatten dabei in den frühen Morgenstunden des 4.9. versucht, sich Zugang zum Innern des Restaurants zu verschaffen um dort ersten Informationen nach an einen Tresor zu gelangen.

Einer der Verdächtigen konnte aufgrund der vorangegangenen Ermittlungen und der umgehend eingeleiteten Polizeiaktion noch an Ort und Stelle auf frischer Tat gestellt werden.

Nach sofortiger intensiver Fahndung konnten auch die drei anderen mutmaßlichen Mittäter im Laufe des Morgens lokalisiert und gefasst werden.

Die Staatsanwaltschaft Diekirch ordnete in diesem Zusammenhang die Festnahme der vier Verdächtigen sowie die Vorführung beim Untersuchungsrichter an.

Aktuell befinden sich die vier Tatverdächtigen in Untersuchungshaft. (Quelle: Police Grand-Ducale)