Bezaubernder Spätsommerabend voller kultureller Höhepunkte: Über 3700 Besucher bei Trierer Museumsnacht

TRIER. Über 3700 Besucherinnen und Besucher besichtigten am Samstagabend das Rheinische Landesmuseum, das Museum am Dom, das Museum Karl-Marx-Haus, die Schatzkammer der Wissenschaftlichen Bibliothek der Stadt Trier und das Stadtmuseum Simeonstift. Die 16. Trierer Museumsnacht bot einen bezaubernden Spätsommerabend voller kultureller Höhepunkte und spannender Einblicke in die vielfältige Welt der Museen in Trier.

Das Rheinische Landesmuseum präsentierte seine „goldenen Schätze“ und stellte den Besucherinnen und Besuchern exklusiv den bemerkenswerten Fund einer Begleitfigur des römischen Lichtgottes Mithras von der aktuellen archäologischen Ausgrabung an der neuen Hauptfeuerwache in Trier vor.

Die Wanderausstellung „Karl Marx, Friedrich Engels und die Revolution 1848/49“ im Museum Karl-Marx-Haus führte die Gäste auf eine Reise zu den Ursachen und der Geschichte der Revolution. Musikeinlagen mit Liedern der Revolution rundeten den Abend ab.

Die UNESCO-Schätze der Schatzkammer der Wissenschaftlichen Bibliothek der Stadt Trier galt es bei den Abendführungen zu entdecken. Das Zirkustheater „Geschichten-Fänger“ und der Workshop „Schreiben wie die alten Römer“ begeisterten die großen und kleinen Besucherinnen und Besucher der Schatzkammer gleichermaßen.

Die Museumsnacht war dank der begleitenden Musik in den Häusern nicht nur lehrreich, sondern auch atmosphärisch. Im Museum am Dom belebte die PIKS SWING COMPANY den Abend, während die Besucherinnen und Besucher sich über nachhaltiges Arbeiten in der Kunst informierten oder Führungen zu den Highlight-Objekten wahrnahmen.

Rund ums Portrait ging es im Stadtmuseum Simeonstift, wo die neue Kabinettausstellung „In bester Gesellschaft – Johann Anton Ramboux als Porträtist der Trierer Oberschicht“ gezeigt wurde. Kinder probierten ihre künstlerischen Fähigkeiten an der Malstation zum Thema Portrait aus, während der perfekte Abschluss der Museumsnacht mit kulinarischen und musikalischen Highlights unter anderem auf dem Kreuzgang des Stadtmuseums zu finden war. (Quelle: Museumsstadt Trier)