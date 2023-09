Falsches Polizeiauto, falsche Polizisten: Betrüger wollen in Thalfang Passanten abzocken

THALFANG. Wie die Polzei in Morbach mitteilt, traten am heutigen Dienstag, 05.09.2023, gegen 12.40 Uhr in Thalfang im Bereich der Bahnhofstraße zwei Männer auf, die Kleidung trugen, die der früheren Polizeiuniform (Hemd beige, helle Hose) glich.

Die beiden Personen führten zudem einen hellfarbenen VW Passat Kombi älteren Baujahrs mit sich. Dieser war mit einer “Blaulichtanlage” ausgestattet. Zudem waren Schriftzüge mit dem Wortlaut “Polizei” angebracht.

Die beiden genannten Personen sprachen eine erwachsene Person an, welche angeblich eine Ordnungswidrigkeit begangen haben soll.

Im Weiteren entfernten sich die angeblichen Polizeibeamten. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Morbach (Telefon: 06533/93740 oder email: pimorbach@polizei.rlp.de.)