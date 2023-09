Von der Sonne verwöhnt: Nachlese zum Saarweinfest 2023 in Saarburg

SAARBURG. Viele Besucher, darunter zahlreiche Ehrengäste aus Politik, Weinbau und der Festsponsoren, waren zum traditionellen Saarweinfest 2023 nach Saarburg gekommen, um gemeinsam in der historischen Altstadt von Saarburg den leckeren Saarwein zu genießen.

Nach dem vom Musikverein Irsch begleiteten Einzug der Weinhoheiten aus der Region in die Weinstraße startete am Samstagabend die offizielle Krönungszeremonie. Bürgermeister Jürgen Dixius und der Vorsitzende des SaarRiesling Armin Appel dankten den Sponsoren und allen am Fest Beteiligten herzlich für ihre Arbeit und ihr Engagement.

Neue Weinkönigin und Prinzessin

Landrat Stefan Metzdorf betonte in seiner Ansprache, wie wichtig der Wein für die gesamte Region sei. Im Anschluss legten die beiden amtierenden Weinhoheiten Lena Hein und Louisa Befort ihre Krone ab und verabschiedeten sich, nicht ohne noch einmal auf das Wohl aller anzustoßen. Dann krönte Mosel-Weinkönigin Sarah Röhl die neue Saar-Obermosel-Weinkönigin Alessia Tabone aus Beurig und ihre Prinzessin Vanessa Kleutsch aus Ockfen zu den 18. Saar-Obermosel-Weinhoheiten 2023/24. Im Anschluss erleuchtete ein großes Musikfeuerwerk die Saar.

Seit wenigen Jahren wird das Feuerwerk sekundengenau auf die Musik abgestimmt. Knapp 15 Minuten lang wurde der Nachthimmel über der Saar von den Pyrotechnikern zu einem eindrücklichen Kunstwerk mit den unterschiedlichsten Feuerwerkseffekten inszeniert. Die Band Kuß n‘Groove rockte die Bühne bis zum Ausklang des Festtags. Ein DJ sorgte besonders bei dem jungen Publikum unter der Saarbrücke für Begeisterung.

Großer Festumzug am Sonntag

Tausende Gäste feierten bis 3 Uhr friedlich im Saarburger Staden. Nach einer für viele Festbesucher kurzen Nacht zog am Sonntag ab 14 Uhr der bunte Festumzug mit 25 Gruppen durch die Innenstadt. Viele Vereine der Stadt, städtische Einrichtungen und Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell repräsentierten fröhlich ihre Heimat und gaben Festwein, Saft, Trauben, Kuchen oder Schmalzbrote aus.

Der Wagen der Stadt Saarburg war gemeinsam mit dem Verein Saarburger Fastnacht gestaltet worden. Die Kulturgießerei war nach dem Umzug Anlaufpunkt für Familien: Dort standen die Kleinen im Mittelpunkt und konnten kreativ sein, hausgemachten Kuchen und Waffeln probieren und das Museum entdecken.

Begeistert waren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der beiden Weinführungen der Kultur- und Weinbotschafter Christiane Beyer und Alexander Schumitz. Am Sonntagabend und gab es dann viel Musik mit Phoenix, Achim Weinzen & Stefan Maximini und Egon Altenhofen. Am Montagabend klang dann das Fest aus mit Eli & friends, Wolfgang Prinz und Sing out Loud.