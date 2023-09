Eintracht Trier legt in der Offensive nach: Jeremy Mekoma wechselt an die Mosel

TRIER. Angreifer Jeremy Mekoma verstärkt ab sofort die Offensivabteilung von Eintracht Trier. Der 19- Jährige unterschreibt bis 2024. Das teilten die Moselaner am Montagnachmittag mit.

„Ich freue mich nun ein Teil des Vereins zu sein und kann es kaum erwarten im Moselstadion aufzulaufen. Mein Ziel ist es mich weiter zu entwickeln und dem Verein dabei zu helfen seine Ziele zu erreichen“, so Mekoma zu seinem Wechsel in die älteste Stadt Deutschlands.

Zuletzt war der Zehner beim 1. FC Köln II in der Regionalliga West aktiv. Für die Geisböcke stand er in 16 Spielen auf dem Platz. Ehe Mekoma der Sprung in den Herrenfußball gelang, spielte er für die Jugend des 1. FSV Mainz 05. Die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar kennt er bereits durch sein einjähriges Engagement beim FC Karbach. Für die Karbacher bestritt er 29 Spiele in der Oberliga und 6 Spiele im Bitburger Rheinlandpokal.

„Auch wenn Jeremy erst 19 Jahre ist, hat er schon zwei komplette Jahre im Seniorenbereich in Ober- und Regionalliga gespielt. Er bringt viel Qualität für die Offensive mit. Seine Spielweise passt sehr gut zur Eintracht“, so Eintracht-Teammanager Stefan Fleck über den Neuzugang.

Mekoma erhält die Rückennummer 30.