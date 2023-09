INGELDORF/LUXEMBURG. Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, wurde ihr am heutigen Montag, kurz vor 2.00 Uhr ein Einbruchsversuch in ein Restaurant in der route d’Ettelbruck in Ingeldorf gemeldet.

Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung durch mehrere Polizeistreifen konnten vier mutmaßliche Täter lokalisiert und gestellt werden.

Sie wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen. Die Fahndung wurde in dieser Hinsicht jetzt aufgehoben.