Unruhige Nacht in Luxemburg: Rund ein Dutzend Schlägereien und an die 30 Ruhestörungen

LUXEMBURG. Die Police Grand-Ducale musste in der letzten Nacht bei etwa einem Dutzend Schlägereien und sonstigen Streitigkeiten einschreiten.

An der Place de la Gare in Luxemburg gerieten zwei Personen aneinander, wobei einer der Beteiligten im Arrest untergebracht wurde. Im Arrest landete ebenfalls eine Person, welche an einem Camping in Diekirch durch Pöbeleien und Trunkenheit auffiel.

Letzen Endes wurden der Polizei in der vergangenen Nacht an die 30 Ruhestörungen gemeldet. (Quelle: Police Grand-Ducale)