Nach Kollision zweier PKWs: Fahrerflucht wird zu Verfolgungsjagd – Autofahrer jagt Unfallverursacher

SCHMELZ. Am 1.9.2023 ereignete sich gegen 17.45 Uhr in der Birrbachstraße/Einmündung zur Saarbrücker Straße in Schmelz ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Der vorfahrtsmissachtende Fahrzeugführer setzte nach der Kollision seine Fahrt in Richtung Lebach fort.

Der andere Unfallbeteiligte verfolgte das flüchtende Fahrzeug. Da das flüchtende Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit geführt wurde und mehrere Fahrzeuge überholte, verlor der Unfallbeteiligte den Sichtkontakt.

Bei dem unfallflüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen beigefarbenen Mini gehandelt haben. Dieser müsste im Frontbereich erheblich beschädigt sein. Bei dem Fahrzeugführer soll es sich um eine männliche Person gehandelt haben. Beifahrer soll möglicherweise ein Kind gewesen sein.

Zeugen oder Personen, die sachdienliche Angaben zu den Taten machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lebach unter der Rufnummer 06881/5050 oder per E-Mail unter pi-lebach@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeiinspektion Lebach)