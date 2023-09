Insektenzähl-Aktion in Rheinland-Pfalz: Erdhummeln summen wieder an der Spitze

MAINZ. Bei der Insektenzähl-Aktion des Naturschutzbundes Nabu sind wieder die Erdhummeln an die Spitze gesummt.

Wie bereits im vergangenen Jahr sei kein anderes Tier sowohl deutschlandweit als auch in Rheinland-Pfalz öfters gesichtet worden, wie der Nabu in Mainz am Freitag mitteilte.

Blaue Holzbiene deutlich öfter gezählt

Deutlich öfter als in den Vorjahren wurde die Blaue Holzbiene gezählt, das große Insekt mit der schwarz-bläulichen Farbe findet demnach gute Lebensbedingungen und breitet sich weiter aus.

Schmetterlinge bereiten Sorgen

Sorgen bereiten den Naturschützern dagegen die Schmetterlinge, die wieder kaum gesichtet wurden. Die Ursachen seien nicht bekannt, müssten jedoch dringend erforscht werden, so der Nabu. Schmetterlinge seien wichtige Bestäuber sowie Nahrung für Vögel und Fledermäuse.

Bei der Aktion namens «Insektensommer» wurde für Juni und August zum Zählen von Insekten aufgerufen, aus Rheinland-Pfalz gingen 287 Meldungen ein.