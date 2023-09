Saarland: Nach zweiwöchiger Suche – Spezialkräfte nehmen aus JVA geflohenen Häftling fest

SAARBRÜCKEN. Ein aus der JVA Ottweiler abgängiger Mann wurde heute Morgen, 1.9.2023, in Saarbrücken festgenommen, als Spezialkräfte dort eine Wohnung durchsuchten. Der wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln zu einer Ersatzfreiheitsstrafe verurteilte Mann wird der JVA in Saarbrücken zugeführt.

Anlass der Durchsuchungsmaßnahme war ein Beschluss des Amtsgerichts Saarbrücken in einem Ermittlungsverfahren gegen den 35-jährigen Wohnungsinhaber. Die Durchsuchungskräfte, darunter auch Spezialeinheiten, trafen gegen 8.30 Uhr in der Wohnung mehrere Personen an. Unter ihnen befand sich der 40-Jährige, der vor fast zwei Wochen aus der JVA Ottweiler geflüchtet war (lokalo.de berichtete).

Nachdem es dem Inhaftierten am Sonntag, den 20.8.2023, gelungen war, aus der Haftanstalt zu entweichen, hatte die Polizei in Neunkirchen nach dem Mann zunächst ergebnislos gefahndet. Gegen 13.30 Uhr nutzte er den Freigang im Hof für seine Flucht, überstieg den mit Nato-Draht zusätzlich gesicherten Zaun und gelangte über die Außenmauer ins Freie.

Das Anstaltspersonal hatte noch vergeblich versucht, die Flucht zu verhindern. Bei seiner Flucht verlor der Mann Teile seiner Bekleidung und zog sich Verletzungen zu.

Zeugen meldeten sich am Montag, den 21.8.2023, bei der Polizei in Sankt Wendel, weil sie bereits am Sonntagabend einen der Personenbeschreibung entsprechenden Mann in Niederlinxweiler gesehen haben wollten. Der Mann sei um die Hüften nur spärlich bekleidet gewesen und habe blutende Verletzungen an den Füßen sowie Schürfwunden am Oberkörper gehabt.

Außerdem soll er, ebenfalls am Sonntagabend, plötzlich in der Wohnung einer Frau gestanden haben und unvermittelt wieder geflüchtet sein. Ein weiterer Zeuge gab an, dass er, auch am Sonntagabend, einen der Beschreibung entsprechenden Anhalter zum Bahnhof in Sankt Wendel gebracht habe. Unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen jedoch erfolglos.

Weitere intensive Ermittlungen ergaben die Kontaktadresse einer Bekannten des Gesuchten in Saarbrücken. Die betreffende Wohnung war auf Veranlassung des Amtsgerichts Kaiserslautern am Mittwoch, den 23.8.2023, ergebnislos durchsucht worden. (Quelle: Landespolizeipräsidium Saarland)