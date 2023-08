Entlaufener Häftling noch nicht gefunden – Ausbruch nicht strafbar

OTTWEILER/SAARBRÜCKEN. Seit drei Tagen ist ein aus dem Gefängnis im saarländischen Ottweiler ausgebrochener Häftling auf der Flucht.

«Die Ermittlungen dauern an, wo er sich aufhalten könnte», sagte ein Sprecher des Landespolizeipräsidiums in Saarbrücken am Mittwoch. Es habe drei Hinweise von Zeugen gegeben, die den 40-Jährigen nach seiner Flucht am Sonntag im Bereich Niederlinxweiler bei St. Wendel gesehen hätten. Eine Fahndung vor Ort sei erfolglos geblieben.