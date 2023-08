Ex-Partnerin mit Waffe bedroht und als Geisel genommen: Haftbefehl!

APPENHEIM/MAINZ. Ein bewaffneter Mann, der nach den Notrufen einer Familie in Appenheim (Kreis Mainz-Bingen) festgenommen wurde, sitzt nun in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen hätten ergeben, dass der 27-Jährige am Donnerstag seine ehemalige Lebensgefährtin mit einer Waffe bedroht und sie zeitweise damit am Verlassen der Wohnung gehindert haben soll. Die Staatsanwaltschaft stufe das als Geiselnahme ein, teilte die Polizei am Freitag mit.

Der Mann war am Donnerstag in Appenheim festgenommen worden. Familienangehörige der bedrohten Frau hatten die Beamten zuvor verständigt, das Haus aber selbstständig verlassen können. Die Polizei war zunächst davon ausgegangen, dass der Mann auch die Familienangehörigen bedroht haben sollte. Die Bedrohung soll sich jedoch ausschließlich gegen die ehemalige Lebensgefährtin gerichtet haben, wie es am Freitag hieß.

Der Mann wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Freitag einem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mainz vorgeführt, wie die Polizei weiter mitteilte. Dieser habe Haftbefehl erlassen. Bei den Ermittlungen konnten den Angaben zufolge neben einem Messer auch Pfefferspray und eine Schreckschusswaffe gefunden und sichergestellt werden.

Die Polizei hatte für den knapp dreistündigen Einsatz am Donnerstag mehrere Straßen im Ortskern abgesperrt. Spezialkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz, Technik und Logistik sowie des Landeskriminalamts waren vor Ort.