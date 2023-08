Anhaltesignale ignoriert: Uneinsichtiger 88-Jähriger ohne Führerschein erneut von Polizei gestoppt

VÖLKLINGEN. Am 23.08.2023, gegen 13.00 Uhr, kam einem Streifenkommando der Polizeiinspektion Völklingen ein Mercedes in der Püttlinger Straße, in Höhe Wildpark, entgegen. Aus vorangegangen Verkehrskontrollen war bekannt, dass der verantwortliche Fahrzeugführer, männlich, 88 Jahre und aus Püttlingen, nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist.

Die Beamten nahmen daher die Verfolgung aus. Der Fahrer fuhr mit seinem PkKW in den Baustellenbereich ein und ignorierte Anhaltezeichen, bis er aufgrund von Baumaschinen im Baustellenbereich seine Fahrt nicht mehr fortsetzen konnte. In der Vergangenheit kam es bereits zu mehreren Ermittlungsverfahren wegen dem Verdacht der Verkehrsunfallflucht sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Der PKW wurde nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Saarbrücken sichergestellt. Den Fahrer erwarten weitere Ermittlungsverfahren wegen dem Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (Quelle: Polizeiinspektion Völklingen)