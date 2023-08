Schwarzer Kleinwagen touchiert Fußgänger auf Kinheimer Brücke – Fahrerflucht

KINHEIM. Am 23.8. ereignete sich gegen 17.20 Uhr auf der Kinheimer Brücke ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger leicht verletzt wurde.

Ein schwarzer Kleinwagen, der von Kinheim nach Kindel fuhr, touchierte den Fußgänger mit dem rechten Außenspiegel. Hierbei wurde der Fußgänger leicht verletzt. Der PKW entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum geflüchteten PKW machen können. Hinweise werden an die Polizei Bernkastel unter 06531/95270 oder per Mail an pibernkastel-kues.dgl@polizei.rlp.de erbeten. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)