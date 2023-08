Trier spielt: Volles Programm zum 25. Geburtstag

TRIER. Eine Erfolgsgeschichte feiert ihr besonderes Jubiläum: Am Samstag, 9. September, findet „Trier spielt”, das größte kostenlose Spielfest der Region, zum 25. Mal in der gesamten Innenstadt statt.

Das berichtet die Rathaus Zeitung Trier.

Abertausende begeisterte Besucherinnen und Besucher aller Altersklassen auf den Plätzen und in den Straßen Triers haben schon ihrem Spieltrieb freien Lauf gelassen und sich an dem vielfältigen und abwechslungsreichen Programm erfreut. Das Event ist ein Projekt der City-Initiative in Kooperation mit der Stadtverwaltung mit Unterstützung zahlreicher Mitgliedsbetriebe und vieler weiterer Partner. Zugleich ist „Trier spielt” das Schaufenster des hiesigen Vereinslebens und des Ehrenamts. Unzählige freiwillige Helfer und Unterstützer sind von Anfang an unentbehrliche und engagierte Erfolgsgaranten des Events. Bei alledem bleiben die Kinder die Stars: Ob mit Tanz, Gesang oder musikalischen Darbietungen auf der Bühne im Brunnenhof, als Akteure beim spielerisch-sportlichen Wettbewerb, im künstlerischen, gestalterischen und wissenschaftlichen Bereich oder als begeisterte Zuschauer.

„Trier spielt” verspricht ein Festtag für die ganze Familie im Zeichen der sympathischen gelben Sonne zu werden, die von Anfang an das Logo der Großveranstaltung war.

Die Eröffnung beginnt am Samstag, 9. September, 11.15 Uhr, im Brunnenhof. An dem Programm beteiligen sich auch verschiedene städtische Einrichtungen: An der Porta Nigra präsentiert das Stadtmuseum unter dem Motto „Spiel und Spaß von der Antike bis heute!” ein buntes Programm zusammen mit dem Landesmuseum, dem Museum am Dom und dem Karl-Marx-Haus. Die Trier Tourismus und Marketing GmbH lädt ab 15.30 Uhr zu dem beliebten Kinderrundgang „2000 Jahre – 4000 Schrittchen ein. Hier für müssen vorab Tickets in der Tourist -Info an der Porta gekauft werden, Telefon: 0651/978080.

Ein großer Anlaufpunkt wird von 10 bis 17.30 Uhr die Erlebniswelt der City-Initiative auf dem Viehmarkt, die dort einen Riesensandkasten aufbauen lässt. In diesem Rahmen stellen sich unter anderem die Jugendfeuerwehrwehr und die Stadtwerke mit diversen Aktionen vor, aber auch der A.R.T. Dabei können die Kinder in einem Müllauto Platz nehmen, sich an Bastelaktionen beteiligen und ihr Glück bei einem Gewinnspiel versuchen. Rock- und Pop-Bands der städtischen Karl-Berg- Musikschule treten um 13.15 Uhr im Brunnenhof auf.

Das Team der städtischen Stabstelle Klima- und Umweltschutz ist mit einer Klima-Forscher-Messstation in verschiedenen Straßen unterwegs. Im Mittelpunkt stehen Versuche zur Sonnenein- und ausstrahlung. Unter dem Motto „Fühl Dich wie Alea Aquarius und erlebe das Meer!” stellt die Stadtbücherei im Palais Walderdorff am Domfreihof um 10, 10.30 und 11 Uhr die gleichnamige Kinderbuchreihe von Tanya Stewner vor. Zudem können Kinder von sechs bis zwölf mit einer VR-Brille jeweils 30 Minuten die Meere mit der Meeresbiologin Angela Jensen erkunden. Die Jungen und Mädchen können sich für diese Aktion auch als Meerestier verkleiden.