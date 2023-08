KAISERSLAUTERN. Ein Autofahrer in Kaiserslautern soll einen Mann in der Nacht zum Sonntag absichtlich angefahren haben. Der 23-Jährige erlitt schwere Verletzungen, teilte ein Sprecher der Polizei in Kaiserslautern am Sonntag mit.

Nach einer Fahndung nahm die Polizei den 22-Jährigen mutmaßlichen Fahrer fest. Dem Angriff sei nach bisherigen Ermittlungen wahrscheinlich ein Streit zuvor gegangen. Die Polizei sucht nach Zeugen. (Quelle: dpa)